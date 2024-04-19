أردوغان يشكك بالروايات الإسرائيلية والإيرانية والأمريكية لهجوم أصفهان

شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بالروايات الإسرائيلية والإيرانية والأمريكية لهجوم أصفهان.

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وقال: "لا نستطيع أن نقول إن إيران "تقول الحقيقة" من خلال التصريحات التي تخرج عنها، وبطبيعة الحال ما تقوله إسرائيل لا يمكن أن نقول إنه قول للحقيقة.. هناك بعض التصريحات من الولايات المتحدة تفيد بأنه كان لديهم علم مسبق بهذا الهجوم، وبعض التصريحات الأمريكية تنفي وجود علم بها".

يأتي ذلك، بينما تحدثت وسائل إعلام إيرانية وأمريكية عن هجوم إسرائيل على قاعدة جوية في أصفهان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن دفاعات إيران أسقطت 3 مسيرات وأن أي منشآت نووية لم تتعرض لهجوم، كما أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدم تعرض البلاد لأي هجوم صاروخي خارجي.

من الجهة الإسرائيلية، لم تعلن السلطات رسميا عن الهجوم ولم يعلق أي مسؤول إسرائيلي صراحة على الحادث جريا على العادة بعدم الاعتراف بهجمات مماثلة في إيران، لكن الإدارة الإسرائيلية حرصت على إغراق وسائل الإعلام الأمريكية بتأكيدات صادرة عن مصادر، بمسؤوليتها عن الهجوم.

من جهة أخرى، علق أردوغان على موقف الولايات المتحدة الأخير بمجلس الأمن في جلسة التصويت على منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة، معتبرا أن "موقف واشنطن يؤكد بشكل مطلق، أنها تقف إلى جانب إسرائيل بشكل كامل".



وأضاف أنه "في الوقت الذي وقف فيه الجميع إلى جانب فلسطين، فإن الولايات المتحدة مع الأسف، أكدت موقفها بوقوفها العلني إلى جانب إسرائيل بشكل كامل.. ونحن أساسا، لم نكن ننتظر شيئا مختلفا من الولايات المتحدة.. واستطعنا بهذا الأمر، رؤية الاصطفاف الأمريكي إلى جانب إسرائيل، بشكل واضح وجلي".

المصدر: RT