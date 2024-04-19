ممثل البيت الأبيض يناقش مع شميغال ضرورة الإصلاحات في أوكرانيا

ناقش النائب الأول لمساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جوناثان فاينر مع رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، ضرورة تنفيذ إصلاحات في أوكرانيا وكذلك سبل دعم نظام كييف.

جاء ذلك في بيان صدر يوم أمس الخميس عن المكتب الصحفي للبيت الأبيض.

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ووفقا للبيان، ناقش الجانبان خلال الاجتماع، المسائل المتعلقة بالدعم الأمريكي لأوكرانيا، كما ناقشا "أهمية التقدم المستمر" في الإصلاحات في أوكرانيا من أجل "تحقيق تكاملها الأوروبي الأطلسي".

يوم الأربعاء الماضي، قدم رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، نص مشروع قانون بشأن نفقات الميزانية الأمريكية الإضافية في السنة المالية 2024.

ونشر مكتب رئيس مجلس النواب في الكونغرس هذه الوثيقة إلى جانب مشاريع القوانين التي صاغها بنفسه بشأن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن المتوقع التصويت عليها في 20 أبريل. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيوقع على مشاريع القوانين المقترحة إذا وافق عليها الكونغرس الأمريكي.

المصدر: تاس