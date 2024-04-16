مجلس النواب الأمريكي يناقش تقديم مساعدات لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا وإيران

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنه قد يتم طرح مشاريع قوانين لتقديم المساعدة لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا، بالإضافة إلى فرض عقوبات على روسيا وإيران، يوم الثلاثاء.

وقال الجمهوري من ولاية لويزيانا في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا نعتقد أن مجلس النواب يجب أن يخضع لسيطرة مجلس الشيوخ. لقد أرسلوا لنا مشروع قانون كبيراً يجمع كل شيء، لكن إرادة المجلس كانت مختلفة".

وأضاف: "إرادة مجلس النواب هي النظر في كل هذا كمواضيع منفصلة - وهذا ما نخطط للقيام به هذا الأسبوع. كما قلت، سيكون هناك أربعة مشاريع: أولا إسرائيل، ثم منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ثم أوكرانيا، ثم مشروع قانون رابع يتضمن عقوبات إضافية ضد روسيا وإيران، وأيضا أحكاما بشأن الاستيلاء على أصول الأوليغارشية الروسية. وسوف نقدم مفهوم الإقراض في هذه الوثائق".

وأشار جونسون إلى أن المشرعين ما زالوا يضعون اللمسات الأخيرة على بعض الأحكام التي يمكن تقديمها "في وقت لاحق اليوم". ومن الممكن أن يتم التصويت على مشاريع القوانين يوم الجمعة.

وفي الجانب المقابل، رفض البيت الأبيض يوم الاثنين فكرة احتمال تقسيم طلبه للحصول على المزيد من المساعدات العسكرية الكبيرة لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا.

وأكد منسق مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الرئيس جو بايدن يعارض مثل هذا التقسيم، ومن غير الواضح ما إذا كان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مستعدا لدعم خطة جونسون.

وكانت الإدارة الأمريكية أرسلت قبل عدة أشهر طلبا إلى الكونغرس للحصول على مخصصات إضافية في ميزانية السنة المالية 2024، التي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر 2023، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لـ "مواجهة الصين وروسيا" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي المجمل، ترغب السلطة التنفيذية في الحكومة بقيادة الديمقراطي بايدن في الحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض.

ولا يزال المصير الإضافي للطلب ومشاريع القوانين البديلة غير واضح. وتحدث عدد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ في الأشهر الأخيرة ضد الاستمرار في تقديم الدعم المالي لكييف.

وأقر مجلس الشيوخ، بدعم من عدد من الجمهوريين، نسخة بديلة لمشروع القانون في 13 فبراير الماضي، يقضي بتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا.

المصدر: RT