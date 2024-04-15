البيت الأبيض يعارض الفصل بين المساعدات المطلوبة لأوكرانيا وإسرائيل

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض الفصل بين المساعدات المطلوبة لأوكرانيا وإسرائيل.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "لدينا صديقان جيدان، إسرائيل وأوكرانيا، وهما تناضلان من أجل سيادتهما، ولكن بطريقتين مختلفتين. والوقت ليس في صالحهما".

وتابع: "ولذلك يجب التحرك بسرعة، ومن الضروري تقديم المساعدة للجيش الإسرائيلي وللجنود الأوكرانيين. ومن الضروري تبني مشروع القانون المدعوم من الحزبين الذي صادق عليه مجلس الشيوخ".

إقرأ المزيد

وأكد أن إدارة بايدن "تعارض مشروع قانون منفصلا بشأن تقديم المساعدة لإسرائيل فقط".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد صادق على مشروع قانون حول تخصيص 95 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وغير ذلك من البنود، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون رفض طرحه على التصويت في المجلس.

ولا تزال الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين تحول دون مصادقة الكونغرس على أي مشروع قانون بشأن مساعدات عسكرية وأمنية لأوكرانيا وإسرائيل منذ أشهر.

المصدر: تاس