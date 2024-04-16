أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون يعتزم طرح تشريعين منفصلين حول مساعدة أوكرانيا وإسرائيل على التصويت في مجلس النواب هذا الأسبوع.

وحسب المصادر الصحفية، فإن جونسون أعلن خلال اجتماع مغلق للجمهوريين في مجلس النواب أنه يعتزم طرح 4 مشاريع قوانين على التصويت هذا الأسبوع، واحد منها حول تمويل المساعدات لأوكرانيا وثان حول مساعدة إسرائيل وثالث حول تايوان.

أما مشروع القانون الرابع، فسيضم حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة وبنودا حول مصادرة "أصول الأوليغارشيين الروس" لتقديم مساعدة لأوكرانيا.

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وأكد جونسون في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هذا الأسبوع سننظر في مشاريع قوانين منفصلة... تخص تمويل حليفنا إسرائيل ودعم أوكرانيا... وتعزيز قدرات حلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ واتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة خصومنا وتعزيز أمننا القومي".

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأنه ليس من المؤكد أن جونسون سيتمكن من الحصول على العدد الكافي من الأصوات لطرح مشاريع القوانين المذكورة على التصويت.

جدير بالذكر أن البيت الأبيض أعرب عن معارضته لفصل المساعدات لإسرائيل عن المساعدات لأوكرانيا، داعيا للمصادقة على تخصيص التمويل ضمن تشريع واحد، كما تبناه مجلس الشيوخ.

ومن غير الواضح كذلك ما إذا كان سيؤيد مجلس الشيوخ مشاريع جونسون في حال تمريرها في مجلس النواب.

المصدر: وكالات