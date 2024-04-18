مدير الـ "سي آي إيه" يحذر من هزيمة أوكرانيا في حال غياب المساعدات الأمريكية

حذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز من أن أوكرانيا قد تخسر الحرب أمام روسيا قبل نهاية العام الجاري في حال عدم حصولها على مساعدات عسكرية أمريكية.

وقال بيرنز في كلمة له، يوم الخميس، إنه "مع الزخم الذي قد يأتي مع المساعدة العسكرية، من الناحية العملية والنفسية، أعتقد أن الأوكرانيين قادرون تماما على الصمود في 2024".

وأضاف: "وبدون المساعدة بالإمدادات الصورة قاتمة أكثر بكثير. وهناك خطر حقيقي من أن الأوكرانيين قد يخسرون في ميدان القتال مع نهاية 2024، أو على الأقل سيمكنون بوتين من إملاء شروط التسوية السياسية".

إقرأ المزيد

ولم يوضح بيرنز ماذا يقصد تحديدا بـ "خسارة" أوكرانيا. وأشار مع ذلك إلى أن القوات الأوكرانية تعاني من نقص الذخيرة.

وأضاف: "أنا قلق من أننا قد نرى مزيدا مما حدث في أفدييفكا في المستقبل في غياب الإمدادات".

ويأتي ذلك في الوقت الذي ينظر فيه الكونغرس الأمريكي في تشريع جديد حول تمويل المساعدات لأوكرانيا، وذلك في أعقاب أشهر من تعثر أي مبادرات متعلقة بالتمويل الإضافي بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.

المصدر: وكالات