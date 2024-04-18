أعلن القاضي خوان ميرشان رئيس المحكمة المكلفة بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اختيار أعضاء هيئة المحلفين في محاكمة ترامب في نيويورك.

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وقال رئيس المحكمة إن هيئة المحلفين قد تم تشكيلها باختيار أعضائها الـ12.

وأضاف القاضي خوان ميرشان "لم يتبق سوى اختيار ستة أعضاء بدلاء كي تنطلق أول محاكمة جنائية في التاريخ لرئيس أمريكي سابق".

وصرح القاضي ميرشان "لدينا هيئة محلفينا"، مضيفا "فلنختر البدلاء".

وهذه المحاكمة التي وصفت بأنها "تاريخية" من الممكن أن تؤثر على حملة الرئيس السابق للعودة إلى البيت الأبيض.

ومنذ يوم الاثنين، يمثل رئيس أمريكي سابق للمرة الأولى أمام محاكمة جنائية.

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ويحاكم دونالد ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، وذلك قبل أيام قليلة من انتخابات عام 2016 التي فاز فيها بفارق ضئيل أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وأكد ترامب الأربعاء عبر شبكته "تروث سوشيال" أنه اكتشف للتو أن عدد الطعون المقدمة أمام هيئة المحلفين محدود، مجددا وصف الأمر بـ"حملة شعواء" دبرتها إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على مغادرته البيت الأبيض، يواجه ترامب نظريا عقوبة السجن، غير أن ذلك لم يمنعه من مواصلة ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الخامس من نوفمبر 2024.

ولكن إذا ثبتت براءته، فسيكون ذلك بمثابة نجاح كبير للمرشح الجمهوري.

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وكان ترامب قد تمكن من خلال الطعون من تأجيل محاكماته الجنائية الثلاث الأخرى، اثنتان منها بتهمة محاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات عام 2020، وواحدة بسبب التعامل غير الرسمي مع وثائق سرية.

وفي المحاكمة التي بدأت الاثنين، يواجه ترامب اتهامات بتزوير وثائق محاسبية لشركته "منظمة ترامب" حيث يزعم أنه تم إخفاء مبلغ 130 ألف دولار دفعت إلى ستورمي دانييلز من قبل محاميه في ذلك الوقت مايكل كوهن، وذلك تحت غطاء "رسوم قانونية".

وفي مقابل هذا المبلغ، وافقت نجمة الأفلام الإباحية السابقة على التزام الصمت بشأن علاقة جنسية مع الملياردير ترامب في عام 2006.

ونفى ترامب هذه العلاقة مؤكدا أن المدفوعات كانت لشأن خاص، غير أن المدعي ألفين براغ يسعى لإثبات أن هذه مناورات احتيالية لإخفاء المعلومات عن الناخبين قبل أيام قليلة من التصويت.

المصدر: أ ف ب