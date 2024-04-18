بايدن يتابع مسلسل زلات لسانه.. "لأن هذه هي أمريكا"!

تخبط الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلماته خلال خطاب أمام أنصاره في ولاية بنسلفانيا وطلب منهم الاختيار بين الحرية والديمقراطية "لأن هذه هي أمريكا".

وقال بايدن خلال فعالية انتخابية في ولاية بنسلفانيا، تم بثها لقطات منها على قناة الرئيس الأمريكي على "يوتيوب": "هل أنتم مستعدون لاختيار الوحدة وليس الانقسام؟ الكرامة لا الدمار؟ الحقيقة وليس الأكاذيب؟ هل أنتم مستعدون لاختيار الحرية وليس الديمقراطية؟ لأن هذه هي أمريكا".

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وكثيرا ما يعطي بايدن، أكبر رئيس عمرا في تاريخ الولايات المتحدة، أسبابا لخصومه السياسيين للتشكيك في قدراته المعرفية، حيث يرتكب بانتظام زلات وأخطاء في خطبه ولقاءاته.

وتأتي مثل هذه الأخطاء في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي بانتظام قلقا واسع النطاق بشأن اللياقة العقلية لبايدن، حيث أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي، أن 73% من الناخبين المسجلين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يصبح رئيسا، بينما قال 42% فقط ذلك عن الرئيس السابق دونالد ترامب، 77 عاما، الذي يسعى لخوض السباق لولاية رئاسة ثانية في نوفمبر.

المصدر: نوفوستي