"من A إلى G".. عضو في الكونغرس يسرد إخفاقات لبايدن تستوجب رحيله فورا

نشر عضو الكونغرس الأمريكي بريان ماست قائمة تتضمن مجموعة مختارة من إخفاقات الرئيس جو بايدن بدءا من انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وصولا إلى أزمة الحدود وارتفاع معدلات الجريمة.

وقائمة ماست هي ترتيب أبجدي من الحرف A إلى الحرف G، وكل حرف يحتوي على أحد إخفاقات رئيس البيت الأبيض بايدن.

وفي الحرف A، حدد عضو الكونغرس أفغانستان، أي انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد. وذكر ماست أنه "مات بعد ذلك 13 جنديا أمريكيا، وتم التخلي عن الآلاف من حلفائنا الأفغان".

الحرف B يتحدث عن أزمة الحدود. وذكر عضو الكونغرس أيضا وفاة الأمريكي لاكن رايلي، الذي قتل في فبراير الماضي على يد مهاجر غير شرعي جاء، كما قالت عضوة الكونغرس مارجوري تايلور غرين، إلى الولايات المتحدة بفضل سياسة الهجرة التي ينتهجها الرئيس الحالي.

وتحت حرف C تأتي الجريمة Crime، ثم D الديون الأمريكية، وE أزمة الطاقة، وF الشؤون الخارجية. وفي الحالة الأخيرة، يشير ماست إلى أنه بسبب سياسات الرئيس الحالي للبيت الأبيض، انخفض نفوذ الولايات المتحدة بشكل حاد.

وحدد عضو الكونغرس الحرف الأخير في قائمته G، بكلمة "ارحل Go!"، مضيفا أن "جو (بايدن) يجب أن يرحل".

ويسعى بايدن، الذي يمثل الحزب الديمقراطي، ويبلغ من العمر 81 عاما، إلى إعادة انتخابه لأعلى منصب حكومي في الولايات المتحدة، وهو الذي يقع غالبا في زلات وأخطاء لفظية مختلفة.

وفي العامين الأخيرين تزايدت هفوات الرئيس الأمريكي بشكل واضح، وأصبح مادة دسمة "للتنقير" من قبل شتى وسائل الإعلام. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين أكثر قلقا بشأن عمر بايدن من عمر منافسه الجمهوري دونالد ترامب البالغ 77 عاما.

المصدر: RT