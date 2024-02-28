البيت الأبيض: الأطباء يؤكدون أن بايدن لا يحتاج إلى تقييم لقدراته العقلية

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يحتاج إلى إجراء تقييم لفحص قدراته العقلية بحسب تقرير طبيبه الخاص.

وقالت في مؤتمر صحفي: "الرئيس لا يحتاج إلى تقييم لقدراته العقلية، هذا ليس تقييمي، هذا تقييم طبيب الرئيس الخاص وطبيب الأعصاب"، مشيرة إلى أن بايدن "يخضع يوميا لتقييمات معرفية"، و15 دقيقة مع الطبيب لم تكشف عن أي مشاكل.

وخضع الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء لفحص طبي سنوي. وبحسب جان بيير قال طبيب بايدن إنه سعيد بالطريقة التي سارت بها الأمور.

وقال الرئيس الأمريكي نفسه إن الأطباء لم يكشفوا عن أي اختلاف عن نتائج الفحوصات التي جرت العام الماضي، عندما نشرت نتيجة موجزة مفادها أنه يتمتع بصحة جيدة ويمكنه العمل في منصبه على أكمل وجه، وقال بايدن حينها: "لقد قرروا أنني أبدو صغيرا جدا".

وخضع بايدن للفحص الطبي وسط اتهامات "بالخرف" وجهها له سلفه دونالد ترامب وأنصاره، وتحظى نتائج الفحوصات الطبية باهتمام كبير في الولايات المتحدة، بينما يسعى بايدن البالغ من العمر 81 عاما، لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وفي العامين الأخيرين تزايدت هفوات بايدن بشكل واضح، وأصبح مادة دسمة لشتى وسائل الإعلام. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين أكثر قلقا بشأن عمر بايدن من عمر المرشح الجمهوري ترامب البالغ من العمر 77 عاما.

المصدر: RT