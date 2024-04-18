بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن استهداف مركز فريد من نوعه في محطة "زابوروجيه"

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تم إبلاغها بمحاولة هجوم جديد بطائرة مسيرة على مركز التدريب الفريد من نوعه التابع لمحطة "زابوروجيه" للطاقة النووية.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" البيان الصادر عن الوكالة على لسان المدير العام للوكالة رافائيل غروسي: "تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحاولة هجوم آخر بطائرة مسيرة على مركز التدريب في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ولم يسفر الهجوم عن أضرار أو خسائر بشرية".

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وأكدت الوكالة أن هذا هو الهجوم الثالث على مركز التدريب في الآونة الأخيرة.

وأعلنت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة الذرية في وقت سابق من اليوم في بيان لها أن طائرة أوكرانية مسيرة حاولت ضرب مركز التدريب الفريد من نوعه التابع للمحطة، مؤكدة تحييد المسيرة.

واستأنفت القوات الأوكرانية قصف محطة زابوروجيه بعد انقطاع دام منذ نوفمبر 2022، ويومي 7 و8 أبريل استهدفت طائرات بدون طيار أوكرانية قبة وحدة الطاقة السادسة وكذلك منطقة ميناء الشحن.

ودعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في حديثه في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 15 أبريل، إلى الوقف الفوري للهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشددا على أن الأمن النووي في المحطة قد تم إضعافه بالفعل.

وكانت الخارجية الروسية دعت غروسي إلى تقديم "رد فعل علني وصادق" على الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وفي وقت سابق صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن السلطات الأوكرانية تشن هجمات ممنهجة على محطة زابوروجيه بالتواطؤ مع الدول الغربية.

المصدر: "غازيتا. رو"+RT