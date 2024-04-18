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محطة زابوروجيه النووية: ضربة أوكرانية جديدة تستهدف مركز التدريب

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محطة زابوروجيه النووية: ضربة أوكرانية جديدة تستهدف مركز التدريب
Sputnik
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أعلنت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة الذرية في بيان لها اليوم الخميس أن طائرة أوكرانية بدون طيار حاولت ضرب مركز التدريب الفريد من نوعه التابع للمحطة.

وقال البيان إنه تم تحييد الطائرة بدون طيار فوق سطح المبنى "ج" بمركز التدريب بالمحطة، حيث يوجد نموذج بالحجم الطبيعي يحاكي قاعة المفاعل وهو نموذج وحيد من نوعه في العالم.

محطة زابوروجيه النووية: ضربة أوكرانية جديدة تستهدف مركز التدريب

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو أضرار، حسب البيان الذي ذكّر بأن الموقع سبق أن تم استهدافه في 9 أبريل الحالي، وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل منذ أسبوعين شن هجمات على كل من مدينة إنيرغودار ومحطة زابوروجيه، مستهدفة المحطة وبنيتها التحتية مما يخلق تهديدا للسلامة النووية.

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كما تشكل هذه الهجمات انتهاكا صارخا للمبادئ السبعة للسلامة النووية ومبادئ السلامة الخمسة لمحطة زابوروجيه التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجلس الأمن الدولي.

واستأنفت القوات الأوكرانية قصف محطة زابوروجيه بعد انقطاع دام منذ نوفمبر 2022، ويومي 7 و8 أبريل اسهدفت طائرات بدون طيار أوكرانية قبة وحدة الطاقة السادسة وكذلك منطقة ميناء الشحن.

ودعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في حديثه في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 15 أبريل، إلى الوقف الفوري للهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشددا على أن الأمن النووي في المحطة قد تم إضعافه بالفعل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، إن موسكو لا تستبعد أن يزور غروسي روسيا في نهاية شهر مايو المقبل.

وكانت الخارجية الروسية دعت غروسي إلى تقديم "رد فعل علني وصادق" على الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وفي وقت سابق صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن السلطات الأوكرانية تشن هجمات ممنهجة على محطة زابوروجيه بالتواطؤ مع الدول الغربية.

المصدر: RT

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