مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن اعتزامه زيارة روسيا وأوكرانيا

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، أنه يعتزم زيارة روسيا وأوكرانيا في القريب العاجل.

وقال غروسي للصحافيين ردا على سؤال عما إذا كان يعتزم زيارة أوكرانيا قريبا: "نعم. نحن بحاجة لزيارة أوكرانيا وروسيا. وبحاجة إلى إبقاء قناة الاتصال هذه مفتوحة".

هذا وأكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين، أن خطر وقوع حادث نووي كبير في محطة "زابوروجيه" للطاقة النووية لا يزال جديا للغاية.

وأشار إلى أن الوكالة الدولية تعتزم تقديم اقتراح هذا العام إلى موسكو وكييف لتقييم الحالة الفنية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وسبق أن أكد غروسي خلال افتتاح الجلسة الاستثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهجمات المباشرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في 7 أبريل أدت إلى زيادة جدية في خطر وقوع حادث نووي.

ويوم الخميس الماضي، انعقدت جلسة استثنائية بمقر الوكالة الدولية في فيينا بسبب الهجمات المتكررة على محطة "زابوروجيه" للطاقة النووية.

وذكرت الخدمة الصحفية لمحطة "زابوروجيه" للطاقة النووية الثلاثاء الماضي، أن مسيّرة أوكرانية هاجمت سطح أحد مباني المحطة ويضم مركزا للتدريب، حيث يوجد جهاز محاكاة للمفاعل، ولم يصب أحد بأذى، كما هاجمت القوات الأوكرانية يوم الأحد الماضي قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة "زابوروجيه"، كما تم استهداف حرم المحطة قبل ذلك بمسيرات انتحارية أوكرانية.

ويواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة إنيرغودار، ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة، بشكل شبه منتظم.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد صرح في وقت سابق، بأن نظام كييف يسعى إلى خلق تهديد بحدوث كارثة نووية، من خلال الاستمرار في قصف محطة زابوروجيه بشكل متعمد.

المصدر: RT