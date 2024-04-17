وزير الخارجية الأوكراني: عندي أسئلة إلى كاميرون بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إنه ظهرت لديه بعد مساعدة القوات الجوية البريطانية إسرائيل في صد الهجوم الإيراني، أسئلة لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

إقرأ المزيد

وقال في حديث لإذاعة LBC: "عندما رأيت ما حدث بالهجوم الإيراني على إسرائيل ظهرت لدي أسئلة جديدة. وأتوقع بلهفة اللقاءات المرتقبة بما في ذلك مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ومن المتوقع أن يجري هذا اللقاء الأسبوع الجاري لإجراء نقاشات مفتوحة".

وأضاف أن تصريحات حلفاء أوكرانيا مفادها أن تقديم المساعدة لأوكرانيا في صد الصواريخ الروسية سيؤدي إلى تصعيد النزاع، غير مقبولة.

وتابع: "سأجري محادثة نزيهة للغاية مع ديفيد (كاميرون)".

وذكر أنه أجرى "محادثة غير مريحة" مع كاميرون في بروكسل الأسبوع الماضي، مشددا على أنه سأل حلفاء أوكرانيا بشكل خاص وكذلك خلال اجتماع مع وزراء خارجية حلف "الناتو" عن سبب عجزهم عن تزويد أوكرانيا بـ7 منظومات "باتريوت" على الأقل.

وقامت القوات الجوية البريطانية بعد شن الهجوم الإيراني على إسرائيل بنقل عدد من المقاتلات الإضافية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن مقاتلاتها ستعترض أي أهداف بالقرب من البعثات البريطانية.

وفي وقت لاحق أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إسقاط عدة مسيرات إيرانية من قبل القوات الجوية البريطانية.

المصدر: نوفوستي