مندوب روسيا: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية عادوا إلى المنشآت في إيران

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عادوا إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تم سحبهم منها على خلفية التوترات.

وقال أوليانوف في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، إن "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين تم سحبهم مؤقتا من المنشآت النووية الإيرانية بسبب التوتر في المنطقة، قد عادوا إلى أداء مهامهم".

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وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي قد أعلن في وقت سابق أن السلطات الإيرانية أبلغت مفتشي الوكالة بإغلاق المنشآت النووية التي كانوا يعملون فيها، لاعتبارات أمنية.

وأشار غروسي إلى أن الوكالة قررت عدم إعادة المفتشين إلى عملهم إلا بعد التأكد من أن الوضع عاد إلى الهدوء.

وجرى ذلك على خلفية الهجوم الإيراني الواسع النطاق على إسرائيل يوم 13 أبريل وتوقع الرد الإسرائيلي على هذا الهجوم.

المصدر: نوفوستي