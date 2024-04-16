إيران أغلقت منشآتها النووية يوم الهجوم على إسرائيل

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إيران أغلقت منشآتها النووية الأحد الماضي خلال الهجوم على إسرائيل، تحسبا لاحتمال توجيه إسرائيل ضربة انتقامية ضدها.

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جاء ذلك وفقا لما نقلته عنه وكالة "فرانس برس"، حيث تابع غروسي: "لا زلنا نشعر بالقلق إزاء هذا الاحتمال، ما يمكنني قوله هو أن مفتشينا في إيران أُبلغوا من قبل الحكومة الإيرانية أن جميع المنشآت النووية التي نقوم بتفتيشها يوميا ظلت مغلقة لأسباب أمنية يوم الأحد".

وأضاف غروسي أنه من المتوقع إعادة فتح المنشآت الإيرانية يوم الاثنين، إلا أنه أوضح أنه اتخذ قرارا بعدم السماح للمفتشين بالعودة حتى يهدأ الوضع تماما، مضيفا إلى أن الإغلاق لا تأثير له على أنشطة التفتيش.

وكانت إسرائيل قد توعدت بـ "الرد" على الهجوم الضخم وغير المسبوق الذي شنته إيران، برغم دعوات عدد من الدول، بما في ذلك الحليف الأمريكي، لتجنب التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني بالفعل من الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وكانت إيران قد شنت، السبت الماضي، هجوما واسع النطاق على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.

المصدر: نوفوستي