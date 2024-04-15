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"بلومبرغ": وكالة الطاقة الذرية تواصل عملها في إيران وفقا للخطط الموضوعة

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Globallookpress Ahmad HalabisazZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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نقلت "بلومبرغ" عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تمارس عملها في إيران وفقا للخطط الموضوعة وسط توقعات بالانتقام الإسرائيلي.

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وقالت الوكالة إنها "تواصل تنفيذ أنشطتها المعتادة المتعلقة بالضمانات في إيران كما هو مخطط لها".

وكانت إيران قد شنت السبت الماضي هجوما واسع النطاق على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.

المصدر: نوفوستي

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