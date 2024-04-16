برج البورصة الشهير يتهاوى.. حريق ضخم يطال مباني تاريخية وسط العاصمة الدنماركية كوبنهاغن (فيديو)

اندلع حريق ضخم في سطح مبنى البورصة التاريخي في كوبنهاغن مما أدى إلى انهيار البرج الأيقوني للمبنى الذي يعتبر من أقدم المباني في المدينة، حيث يعود إلى عام 1625.

وبحسب وسائل إعلام، تم إغلاق منطقة واسعة في وسط مدينة كوبنهاغن بعد اندلاع الحريق في البورصة.

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وقال مايكل أندرسن، الضابط المناوب، للإذاعة الدانماركي إن البرج الذي يشتهر بتصميمه اللولبي قد انهار قبل الساعة الثامنة صباحا.

وأشارت الشرطة في كوبنهاغن إلى أنها قامت بإغلاق شوارع بورسغاده، كنيبلسبرو، وستراندغاده، داعية الناس إلى تجنب التوجه إلى وسط المدينة إلا للضرورة القصوى.

المصدر: وكالات