قتلى ومفقودون جراء انفجار وحريق في محطة للطاقة الكهرومائية شمال إيطاليا (فيديو)

أدى انفجار الثلاثاء في محطة للطاقة الكهرومائية بالقرب من بولونيا شمالي إيطاليا إلى اشتعال النيران ووقوع فيضانات مسفرا عن مصرع ما لا يقل عن ثلاثة عمال وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

وقال رئيس إدارة الإطفاء الإقليمية فرانشيسكو نوتارو لمحطة "سكاي تي جي24" إن الانفجار أدى إلى انهيار مستويين من الهيكل تحت الأرض، وأدى إلى اندلاع حريق وتسبب في فيضانات، فيما لا يزال أربعة أشخاص آخرون في عداد المفقودين".

ووقع الانفجار على عمق يتراوح بين 30 و60 مترا (بين 100 و200 قدم) تحت مستوى الماء في محطة بيرغي في جبال أبينين جنوب بولونيا.

وقال حاكم بولونيا أتيلو فيسكونتي إن "الانفجار وقع أثناء أعمال صيانة للنظام الكهربائي، مما أدى إلى تعطل أحد التوربينات".

وذكر المسؤولون أن جهود البحث مستمرة بعناية بسبب خطر حدوث انهيارات إضافية في المستويين السابع والثامن تحت الأرض، بينما غمرت المياه المستوى التاسع. وكان الغواصون يساعدون في البحث.

وأظهر مقطع فيديو متداول دخانا يتصاعد من تحت الأرض في محطة توليد الكهرباء الواقعة على ضفاف البحيرة التابعة لشركة إينيل للطاقة.

وتشكلت بحيرة سوفيانا الاصطناعية من خلال بناء سد في الفترة من 1928 إلى 1932 وتقع في حديقة إقليمية على ارتفاع 500 متر وعلى بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غرب بولونيا.

وأوضحت شركة "إينيل غرين باور" في بيان لها أنه لم تقع أضرار بالسد.

كما قالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إنها تتابع الأخبار "المروعة" وأعربت عن تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم.

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المصدر: RT + "أ ب"