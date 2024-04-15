الخطوط الجوية الهندية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

أعلنت شركة طيران الهند أكبر شركة طيران هندية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 20 أبريل، على خلفية التوتر بين إيران وإسرائيل.

وقال متحدث باسم شركة الطيران الهندية: "أوقفت شركة طيران الهند يوم الأحد رحلاتها مؤقتا إلى تل أبيب وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، دون تقديم موعد محتمل لاستئنافها".

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,تقوم طيران الهند بتسيير أربع رحلات أسبوعية من دلهي إلى تل أبيب.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "NDTV" أن رحلات شركة الطيران بدأت في تجنب المجال الجوي الإيراني وسط التوترات في الشرق الأوسط.

المصدر: تاس