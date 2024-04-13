شولتس وزيلينسكي يبحثان خيارات تعزيز الدفاع الجوي في أوكرانيا

بحث المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في محادثة هاتفية، إمكانيات تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.

أعلن ذلك مجلس الوزراء الألماني، وقال في بيان يوم السبت، إن الطرفين اتفقا خلال المحادثة على أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود من جانب شركاء كييف في هذا الاتجاه.

كما أبلغ شولتس زيلينسكي أن برلين سترسل نظام "باتريوت" آخر إلى كييف.

ووفقا لما جاء في البيان "أكد شولتس أن ألمانيا ستدعم بنشاط مبادرة سويسرا لعقد مؤتمر دولي للسلام على مستوى عال وستسعى جاهدة لتحقيق أوسع مشاركة عالمية ممكنة".

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام ألمانية اليوم السبت، بأن برلين قررت تزويد كييف بنوع آخر من صواريخ "باتريوت".

وأعلنت رئيسة سويسرا فيولا أمهيرد، الأربعاء الماضي، أن بلادها ستعقد مؤتمرا حول أوكرانيا في يونيو 2024.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن عقد مؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا هو طريق مسدود لا هدف له.

كما أوضح وزير الخارجية الروسي أن سويسرا لن تكون وسيطا في أوكرانيا بسبب موقفها المناهض علناً لروسيا وفقدان الثقة في حيادها.

المصدر: تاس