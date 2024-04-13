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الجيش الإسرائيلي يقصف مجمعا عسكريا كبيرا لـ"حزب الله" (فيديو+صورة)

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يقصف مجمعا عسكريا كبيرا لـ
Globallookpress
التوتر بين لبنان وإسرائيل على الحدود مستمر منذ أشهر
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مرتفعات عرمتى والريحان في جنوب لبنان حسب وسائل إعلام لبنانية.

من جهته ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قام قبل قليل بقصف مجمع عسكري كبير تابع لـ"حزب الله" في منطقة الريحان جنوبي لبنان.

ويأتي ذلك في استمرار للوضع المتوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ أشهر في الوقت الذي تترقب المنطقة تصعيدا جديدا على خلفية مقتل قادة بالحرس الثوري بغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

الجيش الإسرائيلي يقصف مجمعا عسكريا كبيرا لـالجيش الإسرائيلي: قصف مجمع عسكري كبير لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

من جهته، أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، يوم الاثنين الماضي "عدم الانجرار إلى الحرب المفتوحة التي تحاول إسرائيل استدراج لبنان إليها".

المصدر: وسائل إعلام

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