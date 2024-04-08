بري: لن نمكّن إسرائيل من جرنا إلى حرب مفتوحة

أكد رئيس البرمان اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، "عدم الانجرار إلى الحرب المفتوحة التي تحاول إسرائيل استدراج لبنان إليها".

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وقال بري إن "التصعيد العسكري الإٍسرائيلي غير المسبوق ضد لبنان، يأتي في سياق استدراجنا للدخول في حرب مفتوحة لن ننجر إليها، وسنبقى نمارس ضبط النفس ونعمل على استيعاب العدوان الإسرائيلي الذي بلغ ذروته في اليومين الأخيرين، بتحويل معظم البلدات والقرى الواقعة في جنوب الليطاني إلى أرض محروقة غير مأهولة".

وأضاف بري أن التصعيد الإسرائيلي لن يؤدي إلى استفزازنا، وصولا لاستدراجنا لاتخاذ قرار بتوسعة الحرب.



يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي إنهاء مرحلة من الاستعدادات لاحتمال شن عملية عسكرية على حدود لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر، اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

وكانت حركة "أمل"، التي يترأسها بري، أعلنت في 5 أبريل الماضي مقتل 3 من عناصرها مع آخرين من حليفها "حزب الله" في غارة إسرائيلية استهدفت أحد المواقع جنوب لبنان.

وفي هذا الصدد، حذرت الأمم المتحدة واليونيفيل اليوم الاثنين، من مخاطر توسع نطاق وحجم المواجهات جنوب لبنان.

المصدر: RT