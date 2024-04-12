ترامب: الحزب الجمهوري يدرس استئناف مساعدة أوكرانيا على شكل قروض فقط.. على أوروبا تقديم الأموال

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بأن الحزب الجمهوري يدرس إمكانية استئناف المساعدة لأوكرانيا ولكن على شكل قروض فقط.

وجاءت تصريحات ترامب في مؤتمر صحافي برفقة جونسون بعد اجتماع في منتجع مار إيه لاغو التابع للرئيس الأمريكي السابق في فلوريدا.

وقال ترامب: "في ما يتعلق بمشروع قانون المساعدات لأوكرانيا، إذا مضى رئيس مجلس النواب قدما فيه، فإننا ننظر إليه الآن ونفكر في جعله في شكل قرض، وليس مجرد هدية".

وأضاف: "نحن (الولايات المتحدة) نستمر في تقديم الهدايا بمليارات ومليارات الدولارات. والأهم بالنسبة لي هو أن أوروبا يجب أن تتخذ خطوة إلى الأمام، ويجب أن تقدم الأموال، ويجب أن تعادل [حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا مع الولايات المتحدة]".

وشدد الرئيس الأمريكي السابق على أنهم "إذا لم يفعلوا ذلك، فسأشعر بالاستياء الشديد"، مؤكدا أن أوروبا وليس الولايات المتحدة، هي التي ينبغي لها أن توسع حجم المساعدة لأوكرانيا.

وفي منتصف مارس الماضي، قال ترامب إن الدول الأوروبية يتعين عليها أن تخصص الأموال لمساعدة أوكرانيا على قدم المساواة مع الولايات المتحدة.

وأضاف في حديث لـ وكالة "نيوزماكس": "أوروبا تنفق بحوالي 100 مليار دولار على أوكرانيا أقل مما ننفقه نحن. أعتقد أن ذلك غير عادل للغاية بالنسبة لأمريكا ودافعي الضرائب في الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان الذي التقى ترامب في 8 مارس في منزله بفلوريدا، إن ترامب في حال فوزه لن يمول تسليح أوكرانيا ولن ينفق على أمن أوروبا، كما تعهد بزيادة الرسوم المفروضة على جميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي في حال عودته إلى البيت الأبيض.

المصدر: RT