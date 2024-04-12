قصف أوكراني لمناطق سكنية في زابوروجيه يسفر عن سقوط قتلى وجرحى

أعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة توكماك، واستهدفت مباني سكنية، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص من بينهم طفل.

وكتب حاكم مقاطعة زابوروجيه في قناته على "تيليغرام": "نتيجة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمنطقة سكنية في توكماك، سقط قتلى، بينهم طفل، وأصيب العشرات من السكان وإصاباتهم خطيرة".

وأضاف أن رجال الإنقاذ يقومون الآن بإخماد الحريق وإزالة الأنقاض، مشيرا إلى أن القصف تسبب في انقطاع الغاز عن عشرات المنازل.

المصدر: نوفوستي