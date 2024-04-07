القوات الأوكرانية تستهدف قبة وحدة الطاقة السادسة من محطة زابوروجيه الكهروذرية

أعلن المكتب الصحفي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية اليوم الأحد استهداف القوات الأوكرانية لوحدة الطاقة السادسة في المحطة، دون تسجيل أي تهديد للمنشأة في حدود السلامة الأمنية

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وأكد المكتب في بيان نشر عبر "تلغرام" أن الهجمة الأوكرانية عى قبة وحدة الطاقة السادسة من المحطة لم تؤثر على الخلفية الإشعاعية في المحطة والمنطقة المحيطة بها، مشيرا إلى أن مستوى الإشعاعات لم يتغير وهو مستقر عند مستوى التشغيل الطبيعي لوحدات الطاقة ولم يتجاوز قيم الخلفية الطبيعية.

وبحسب المكتب لم تقع أي إصابات أو أضرار كبيرة بالمبنى ولم تسجل أي تهديدات بانتهاك حدود السلامة الأمنية.

وأشار المكتب إلى أنه رصد في وقت سابق اليوم عددا من المسيرات الأوكرانية تحلق في محيط منطقة الشحن المخزن "المقصف" في محيط محطة زابوروجيه الكهروذرية".

وتقع محطة زابوروجيه النووية، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها. ومنذ مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية، تحت حماية القوات الروسية.

واعتبر حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي في وقت سابق، أنه من المهم استغلال كافة الفرص الدبلوماسية لمنع التهديد النووي بسبب القصف الأوكراني لأراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

المصدر: RT