قال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي سينهي الاتحاد نهائيا.

وأضافت زاخاروفا تعليقا على طلب زيلينسكي قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في يونيو من هذا العام، إن "الاتحاد الأوروبي في غيبوبة، لكن هناك شيئا ما يجب أن ينهيه أخيراً، ولا ينبغي لنظام كييف أن يختفي سدى، فقد قررا الاتحاد فيما بينهما".

وقالت إنه "بحلول هذا الشهر (يونيو)، سيصدر كتاب كارين كنايسل "جناز على نية أوروبا". هل هذا صدفة؟ لا أعتقد ذلك".

المصدر: RT