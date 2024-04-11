أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الروسية في تصريح صحفي يوم الخميس أن الهجوم المضاد الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية سينتهي بكارثة كاملة لأوكرانيا مع هزيمة نهائية لجيشها.

وقال المصدر: "بفضل هذه الأساليب غير المعقدة في التخطيط العسكري، ليست هناك حاجة للشك في أن تنفيذ خطة (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي الجديدة في الهجوم المضاد سينتهي بها الأمر إلى كارثة كاملة لأوكرانيا وهزيمة نهائية للقوات المسلحة الأوكرانية وبدايةٍ لطريق السلام بالشروط الروسية".

وأوضح أن نتيجة تنفيذ خطة الهجوم المضاد السابقة في عام 2023، والتي وصفها بأنها "غير ناجحة جدا"، كانت مقتل وإصابة أكثر من 166 ألف جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن الخسائر في العتاد والمعدات حيث تم تدمير 789 دبابة و2.4 ألف مدرعة و132 طائرة.

ووفقا له، "في ظل غياب الأشخاص المستعدين في أوكرانيا لتنفيذ جنون زيلينسكي من خلال التضحية بحياتهم وسلامتهم، فإن نظام كييف يملأ النقص الهائل في أفراد القوات المسلحة بلحم جديد للمدافع، من خلال الترويج لقانون التعبئة القسرية الجماعية للقوات المسلحة".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إن كييف وضعت خطة لهجوم مضاد جديد، لكن ذلك يتطلب أنظمة أسلحة حديثة من شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأضاف أن أوكرانيا "ترغب بشدة" في تدمير جسر القرم، لكننا "لا نتحدث عن هذا فحسب"، بل وأيضا عن "بعض مرافق البنية التحتية العسكرية" بما في ذلك المطارات والجسور الأخرى.

المصدر: نوفوستي