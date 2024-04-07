زيلينسكي يستجدي الكونغرس الأمريكي للمصادقة على حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأحد، أن كييف ستخسر الحرب ويتهدد بقاء أوكرانيا كدولة، ما لم يقر الكونغرس الأمريكي حزمة المساعدات العسكرية البالغة قيمتها 60 مليار دولار.

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وأضاف زيلينسكي خلال اجتماع حضره عبر الفيديو كونفرنس لمنصة "يونايتد24" المختصة بجمع التبرعات والتي تشرف عليها كييف: "في الوقت الذي تكثف فيه روسيا هجماتها شرقي أوكرانيا، يتوجب علينا إقناع الكونغرس الأمريكي أن كييف ستخسر هذه الحرب في حال لم يصادق على حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة".

وشدد زيلينسكي على أنه "بدون دعم الكونغرس، سيكون من الصعب على أوكرانيا الانتصار، أو حتى البقاء كدولة".

وأشار إلى أنه "إذا خسرت أوكرانيا الحرب، فستتعرض دول أخرى للهجوم"، مدعيا أن "روسيا ستستعمل التهديد النووي لتخويف المجتمعات الغربية".

وطلبت إدارة بايدن من الكونغرس في أكتوبر 2023 تمويلا إضافيا للملفات الأمنية بقيمة 106 مليارات دولار، نحو 60 منها لمساعدة أوكرانيا، لكن الجمهوريين عرقلوا التشريع بسبب اختلاف المواقف بشأن قضايا حماية الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

وفي فبراير الماضي صادق مجلس الشيوخ على تشريع بديل، يتضمن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وغيرهما، بقيمة 95 مليار دولار، لكن التشريع لم يتضمن أي إجراءات لحماية الحدود، ورفض رئيس مجلس النواب مايك جونسون طرحه على التصويت في مجلسه.

المصدر: وكالات