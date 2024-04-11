سيناتور روسي يدعو البنتاغون للتخلي عن "مهمة مستحيلة" فاشلة ضد روسيا

علق رئيس لجنة السياسة الإعلامية بمجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف على تصريحات البنتاغون حول فصل القرم عن روسيا، قائلا إن واشنطن تدرك أن ذلك مستحيل، لكنها تخشى الاعتراف علنا.

وكتب بوشكوف على "تلغرام" معلقا على تصريحات مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية سيليست والاندر: "كيف يمكنها "فصل" القرم عن روسيا؟ كيف؟ هل يفهمون في واشنطن أن هذه المهمة مستحيلة؟ أعتقد أنهم يفهمون، لكنهم يخشون الاعتراف بذلك لأن ذلك سيبين أن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برمتها "مبنية على أسس وافتراضات زائفة".

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وأضاف: "لذلك يتعين على والاندر أن تتحدث في الكونغرس بتقييمات غير مهنية وتقدم ما لا يمكن تحقيقه على أنه قابل للتحقيق، لأن هذا ما يريده البيت الأبيض. لكن هذا لن يجعل ما لا يمكن تحقيقه أكثر قابلية للتحقيق".

وأضاف بوشكوف أيضا أن "الدرس" الذي تحاول الولايات المتحدة تلقينه لروسيا سوف تتعلمه بنفسها وهو "عدم وضع أهداف بعيدة المنال لنفسها، خاصة عند التعامل مع دولة مثل روسيا".

وقالت والاندر في وقت سابق إنه يجب تلقين القيادة الروسية "درسا" في سياق القرم.

المصدر: نوفوستي