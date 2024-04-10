 
مباشر

زيلينسكي يعلن عن التحضير لهجوم وتدمير جسر القرم

أخبار العالم

زيلينسكي يعلن عن التحضير لهجوم وتدمير جسر القرم
Globallookpress Sergey Aksyonov
جسر القرم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xbz2

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أن كييف تعد خطة لهجوم مضاد جديد، تتضمن تدمير جسر القرم.

وقال: "نريد هذا بشدة. والحديث لا يدور حول الجسر في كيرتش فقط، الذي يتحدث عنه الجميع. الحديث يدور حول بعض مرافق البنية التحتية التي تمثل هدفا عسكريا. الحديث يدور حول الجسور والمطارات".

إقرأ المزيد
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: 235 عملية إرهابية بدعم وتحريض أوكراني تم إحباطها في الفترة من 2022-2024
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: 235 عملية إرهابية بدعم وتحريض أوكراني تم إحباطها في الفترة من 2022-2024

وأضاف أن القوات الأوكرانية تريد مهاجمة الجسور التي يتم من خلالها نقل الأسلحة والمطارات التي تشن منها الطائرات ضربات ضد أوكرانيا.

وحاولت كييف مرارا ضرب جسر القرم. وفي 17 يوليو من العام الماضي، هاجمه الجيش الأوكراني بمسيرتين بحريتين. وأدى الانفجار إلى تدمير جزء من الطريق من الجسر، واعترف جهاز الأمن الأوكراني بمسؤوليته عن الهجوم الإرهابي.

كما انفجرت شاحنة على جسر القرم في صباح يوم 8 أكتوبر 2022، مما أدى إلى اشتعال النيران في 7 صهاريج وقود. وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك في يوليو من العام الماضي أن الأمن الاوكراني كان وراء ذلك.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا