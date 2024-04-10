زيلينسكي يعلن عن التحضير لهجوم وتدمير جسر القرم

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أن كييف تعد خطة لهجوم مضاد جديد، تتضمن تدمير جسر القرم.

وقال: "نريد هذا بشدة. والحديث لا يدور حول الجسر في كيرتش فقط، الذي يتحدث عنه الجميع. الحديث يدور حول بعض مرافق البنية التحتية التي تمثل هدفا عسكريا. الحديث يدور حول الجسور والمطارات".

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وأضاف أن القوات الأوكرانية تريد مهاجمة الجسور التي يتم من خلالها نقل الأسلحة والمطارات التي تشن منها الطائرات ضربات ضد أوكرانيا.

وحاولت كييف مرارا ضرب جسر القرم. وفي 17 يوليو من العام الماضي، هاجمه الجيش الأوكراني بمسيرتين بحريتين. وأدى الانفجار إلى تدمير جزء من الطريق من الجسر، واعترف جهاز الأمن الأوكراني بمسؤوليته عن الهجوم الإرهابي.

كما انفجرت شاحنة على جسر القرم في صباح يوم 8 أكتوبر 2022، مما أدى إلى اشتعال النيران في 7 صهاريج وقود. وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك في يوليو من العام الماضي أن الأمن الاوكراني كان وراء ذلك.

المصدر: نوفوستي