بايدن يدرس طلب أستراليا وقف محاكمة أسانج

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي، إن واشنطن تدرس طلب أستراليا وقف محاكمة مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.

وأوضح بايدن بعد حفل مخصص لزيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قائلا: "نحن ندرس هذه القضية".

وطالبت ستيلا زوجة أسانج الرئيس بايدن بإغلاق "القضية المخزية" ضد زوجها.

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وفي نهاية شهر مارس الماضي قررت المحكمة العليا في لندن تأجيل حكم تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، مطالبين واشنطن بتقديم ضمانات جديدة.

وفي جلسة الاستماع، قال محاموه إن التهم، المتعلقة بنشر أسانج و"ويكيليكس" لآلاف الوثائق السرية والدبلوماسية المرتبطة بحربي أفغانستان والعراق، كانت ذات دوافع سياسية وأن طلب التسليم غير قانوني.

ووجهت إلى مؤسس "ويكيليكس" 18 تهمة جنائية، ويواجه ما يصل إلى 175 عاما في السجن في الولايات المتحدة لكشفه عن أكبر مجموعة مسربة من المعلومات السرية في تاريخ البلاد، وكشف جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان والتنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها من الانتهاكات التي تمارسها قوات الأمن الأمريكية.

يذكر أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، قد طلب من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، إنهاء محاكمة مؤسس موقع "ويكيليكس" والمواطن الأسترالي جوليان أسانج.

المصدر: نوفوستي