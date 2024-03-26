زاخاروفا: النظام القضائي في بريطانيا تحول إلى مهزلة وأضحوكة أمام العالم أجمع

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن النظام القضائي البريطاني تحول إلى مهزلة وأضحوكة أمام العالم أجمع، بعد قرار حول تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى واشنطن.

وكتبت زاخاروفا: "تحول نظام القضاء بأكمله في بريطانيا إلى مهزلة وأضحوكة أمام العالم أجمع. كل هذا استهزاء بالكرامة الإنسانية من جانب القضاء البريطاني غير الفعال بشكل فظيع".

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وأضافت: "نلفت انتباه المجتمع الدولي مرة أخرى إلى الاضطهاد المستمر بتحريض من واشنطن لصحفي استقصائي، وهذا الاضطهاد يتسبب منذ سنوات عديدة في إلحاق أضرار جسيمة بمؤسسة الصحافة ووسائل الإعلام المستقلة، فضلا عن الدوس على المبادئ الأساسية لحرية التعبير وحقوق الإنسان".

وحكمت المحكمة العليا في لندن لصالح أسانج اليوم الثلاثاء، وستتاح له الفرصة لمواصلة الطعن في قرار التسليم إلى الولايات المتحدة في المحاكم البريطانية.

وتم تأجيل القضية لمدة ثلاثة أسابيع حتى يتمكن محامو الحكومة الأمريكية من تقديم "ضمانات مرضية" بشأن حماية حرية التعبير، وأنه لن يواجه عقوبة الإعدام إذا أدين.

ووجهت إلى مؤسس "ويكيليكس" 18 تهمة جنائية، ويواجه ما يصل إلى 175 عاما في السجن في الولايات المتحدة لكشفه عن أكبر مجموعة مسربة من المعلومات السرية في تاريخ البلاد، وكشف جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان والتنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها من الانتهاكات التي تمارسها قوات الأمن الأمريكية.

المصدر: نوفوستي