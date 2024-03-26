محكمة بريطانية تؤجل تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة وتمنحه حق الاستئناف

قرر قضاة المملكة المتحدة تأجيل حكم تسليم مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، مطالبين واشنطن بتقديم ضمانات جديدة.

وتم تأجيل القضية في المحكمة العليا في لندن لمدة ثلاثة أسابيع حتى يتمكن محامو الحكومة الأمريكية من تقديم "ضمانات مرضية" بشأن حماية حرية التعبير، وأنه لن يواجه عقوبة الإعدام إذا أدين.

ولو رفض السماح لأسانج بالاستئناف، لكان من الممكن تسليمه في غضون أيام لمواجهة تهم التجسس في الولايات المتحدة.

وفي جلسة استماع استمرت يومين، قال محاموه إن التهم، المتعلقة بنشر أسانج و"ويكيليكس" لآلاف الوثائق السرية والدبلوماسية المرتبطة بحربي أفغانستان والعراق، كانت ذات دوافع سياسية وأن طلب التسليم كان غير قانوني.

وقرر قاضيان في المحكمة العليا في لندن، فيكتوريا شارب وجاستس جونسون، أن المحامين أظهروا أن قضية أسانج قابلة للنقاش وينبغي منحهم الفرصة لتقديمها في جلسة استماع كاملة للاستئناف.

وكتب حساب "ويكيليكس" على منصة "إكس" إن "أسانج حصل على إذن بالاستئناف بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد أن أمضى ما يقرب من خمس سنوات محتجزا في أكثر السجون أمانا في المملكة المتحدة".

BREAKING: Julian Assange has been granted leave to appeal extradition to the US



Having spent almost five years detained at the UK's most secure prison the publisher will continue his long detention separated from his young family for revealing war crimes #FreeAssangeNOWpic.twitter.com/L3L1NZFSAB — WikiLeaks (@wikileaks) March 26, 2024

وقالت زوجة أسانج، ستيلا أسانج من أمام المحكمة: "ما هو على المحك هو القدرة على نشر الحقيقة وفضح الجرائم عندما ترتكبها الدول... الدولة التي تحاول تسليم (جوليان أسانج)، تآمرت لقتله".

Julian Assange's wife Stella Assange: "What's at stake is the ability to publish the truth and expose crimes when they're committed by states... the country that is trying to extradite [Julian Assange], plotted to murder him" #FreeAssangeNOW



UK Court decision: Tue 26 Mar 10.30am pic.twitter.com/zVXgf0ZxOM — WikiLeaks (@wikileaks) March 25, 2024

المصدر: "الغارديان" + RT