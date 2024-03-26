محامي أسانج: من الصعب على واشنطن أن تلتزم بالضمانات التي طلبتها لندن

صرح كارلوس بوفيدا محامي جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" بأنه سيكون من الصعب على واشنطن أن تقدم الضمانات التي طلبتها محكمة لندن بشأن عدم مواجهته لعقوبة الإعدام في حال تم تسليمه.

وقال محامي أسانج لوكالة "ريا نوفوستي" اليوم الثلاثاء: "سيكون من الصعب على الولايات المتحدة ضمان ما تطلبه المحكمة... ضمان عدم مواجهته لعقوبة الإعدام أصعب بكثير لأنه من الواضح أن الأمر سيعتمد على النظام القضائي الأمريكي إذا تم تسليم أسانج".

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وحكمت المحكمة العليا في لندن لصالح أسانج اليوم الثلاثاء، وستتاح له الفرصة لمواصلة الطعن في قرار التسليم إلى الولايات المتحدة في المحاكم البريطانية.

وتم تأجيل القضية لمدة ثلاثة أسابيع حتى يتمكن محامو الحكومة الأمريكية من تقديم "ضمانات مرضية" بشأن حماية حرية التعبير، وأنه لن يواجه عقوبة الإعدام إذا تمت إدانته.

ووجهت إلى مؤسس "ويكيليكس" 18 تهمة جنائية، ويواجه ما يصل إلى 175 عاما في السجن في الولايات المتحدة لكشفه عن أكبر مجموعة مسربة من المعلومات السرية في تاريخ البلاد، وكشف جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان والتنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها من الانتهاكات التي تمارسها قوات الأمن الأمريكية.

المصدر: "نوفوستي"+RT