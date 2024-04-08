كندا تبدأ مفاوضات حول إمكانية انضمامها إلى تحالف "أوكوس"

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن بلاده بدأت مفاوضات مع ممثلي أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة بشأن إمكانية الانضمام إلى التحالف العسكري "أوكوس".

وقال ترودو في تصريح لوكالة "تاس": "نحن بالفعل مراقبون في مجموعات العمل الخاصة بالركيزة الثانية لـ(أوكوس)، لقد أجرينا مفاوضات ممتازة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا حول كيفية العمل بشكل أوثق".

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وأضاف أنه يقيّم بشكل إيجابي حقيقة أن نيوزيلندا بدأت، بالإضافة إلى كندا، مفاوضات الانضمام إلى التحالف، واليابان تنشط أيضا في هذا الاتجاه.

وشكلت أستراليا تحالف "أوكوس" العسكري مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري في منطقة المحيط الهادئ، وجاءت هذه الخطوة وسط قلق متزايد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بشأن تزايد الإصرار العسكري للصين في المحيط الهادئ.

المصدر: "تاس"+RT