"بوليتيكو": كندا واليابان قد تنضمان إلى تحالف "أوكوس"

رجحت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصدر مطلع انضمام كندا واليابان حتى نهاية العام الجاري إلى تحالف "أوكوس" الذي يضم أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العمل جار على اتفاقية تسمح لكندا واليابان بتطوير تعاون شامل مع أعضاء التحالف في مجال التكنولوجيات العسكرية، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، والصواريخ الفرط صوتية.

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وقال مسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحيفة: "سنبحث عن فرص لجذب حلفاء آخرين وشركاء قريبين".

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن نيوزيلندا وكوريا الجنوبية أعربتا في وقت سابق أيضا عن اهتمامهما بالانضمام إلى"أوكوس".

وشكلت أستراليا تحالف "أوكوس" العسكري مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري في منطقة المحيط الهادئ، وجاءت هذه الخطوة وسط قلق متزايد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بشأن تزايد الإصرار العسكري للصين في المحيط الهادئ.

المصدر: بوليتيكو