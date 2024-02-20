أستراليا تعتزم بناء أكبر أسطول بحري لها منذ الحرب العالمية الثانية

قدمت أستراليا اليوم الثلاثاء الخطوط العريضة لخطة مدتها عشر سنوات لمضاعفة أسطولها من السفن الحربية وزيادة الإنفاق الدفاعي 7 مليارات دولار.

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وستحصل أستراليا بموجب الخطة على قوة بحرية مكونة من 26 سفينة سطحية مقاتلة، ارتفاعا من 11 حاليا.

وقال وزير الدفاع ريتشارد مارلز: "هذا أكبر أسطول سنحصل عليه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية" وأضاف "يجب أن تكون البحرية الملكية الأسترالية قادرة على ضمان سلامة طرق الشحن لدينا وأمنها لأنها ضرورية لأسلوب حياتنا وازدهارنا".

وستبني أستراليا ست فرقاطات من طراز "هانتر" و11 فرقاطة متعددة الأدوار وست سفن حربية حديثة لا تحتاج إلى طاقم.

وسيزود عدد من السفن بصواريخ "توماهوك" القادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى وعميقة داخل أراضي العدو، وهي أداة مهمة للردع.

وشكلت أستراليا تحالف "أوكوس" العسكري مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري في منطقة المحيط الهادئ، وجاءت هذه الخطوة وسط قلق متزايد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بشأن تزايد الإصرار العسكري للصين في المحيط الهادئ.

المصدر: "أ ف ب"