تدمير ورشة خاصة بإنتاج المسيرات الأوكرانية بصاروخ "إسكندر" (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين أن القوات الروسية دمرت ورشة لإنتاج المسيرات التابعة للقوات الأوكرانية في مدينة زابوروجيه، بواسطة صاروخ "إسكندر".

وأوضحت الدفاع الروسية: "أصاب الصاروخ الروسي إسكندر-إم مركز مبنى لإنتاج المسيرات الأوكرانية في زابوروجيه، ولم تتضرر المباني المحيطة بها عمليا".

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الإدارة صاروخ "إسكندر-إم" يضرب مركز المبنى بدقة.

وتظهر لقطة مقربة من طائرة استطلاع روسية عدم تضرر المباني المحيطة بالورشة، فيما تم تدمير المبنى الخاص بالمسيرات بشكل دقيق.

هذا وأكد المدير العام لمؤسسة متخصصة في صناعة "أسلحة عالية الدقة" أوليغ ريازانتسيف، أنه تم تعديل صاروخ إسكندر، وأصبح أكثر دقة بعد التحديث، مع الأخذ في الاعتبار نتائج التجارب التي أجريت عليه.

جدير بالذكر أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية تعرضت مؤخرا لهجوم بمسيرات انتحارية أوكرانية، فيما حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من وقوع حادث نووي جراء الهجمات الأوكرانية على المحطة.

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المصدر: RT