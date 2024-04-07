بريطانيا ترسل سفينة إلى البحر الأبيض المتوسط لإقامة ممر "إنساني" لمساعدات غزة

أرسلت بريطانيا سفينة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للمساعدة في إقامة ممر بحري "إنساني" بين قبرص وقطاع غزة، وفقا لبيان صادر عن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

وقال شابس: "سفينة تابعة للبحرية البريطانية تتجه إلى شرق البحر المتوسط لدعم الجهود الدولية لإيصال مساعدات حيوية إلى غزة".

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ووفقا له، خصصت وزارة الخارجية البريطانية 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.3 مليون دولار) لإرسال المساعدات الإنسانية والمعدات اللازمة لضمان تشغيل الممر إلى قطاع غزة.

وأصدرت المفوضية الأوروبية والإمارات والولايات المتحدة وقبرص بيانا مشتركا بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أوضح أن ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى قطاع غزة وتخفيف الضغط عن الطرق البرية.

المصدر: نوفوستي