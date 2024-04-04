تصريح حاسم لسيناتور أمريكي عن الجمع بين عضوية الولايات المتحدة وأوكرانيا في حلف "الناتو"

اعتبر السيناتور الأمريكي مايك لي أن حلف "الناتو" يمكن أن يضم إما الولايات المتحدة أو أوكرانيا، ولكن ليس كلا البلدين.

وكتب السيناتور لي على منصة "إكس" معلقا على بيان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخير بأن كييف ستصبح عضوا في الحلف: "يمكن لحلف "الناتو" أن يضم أوكرانيا. أو الولايات المتحدة. ولكن ليس كليهما".

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وأرفق لي منشوره بمقالته السابقة في صحيفةThe American Conservative، والتي انتقد فيها بشدة انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

وأضاف: "يجب أن نرسم خطا أحمر في العلاقات مع "الناتو": يمكن أن يكون لديكم إما أوكرانيا أو الولايات المتحدة. إذا وطأت أي من قوات الحلفاء أراضي أوكرانيا، فيجب علينا الانسحاب بشكل كامل من "الناتو"".

واعتبر بلينكن في وقت سابق أن مستقبل أوكرانيا في حلف "الناتو".

وأضاف: "هدفنا الآن هو إنشاء جسر نحو العضوية الكاملة لأوكرانيا من خلال تقديم دعم إضافي وتعاون أوثق بينما تقوم أوكرانيا بالإصلاحات اللازمة للانضمام إلى الحلف".

المصدر: نوفوستي