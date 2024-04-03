الخارجية الهنغارية: لن تتم دعوة أوكرانيا إلى "الناتو" في قمة واشنطن المقبلة

صرح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الهنغاري بيتر سيارتو اليوم الأربعاء بأنه لن تتم دعوة أوكرانيا إلى الناتو في قمة الحلف في واشنطن في صيف عام 2024.

وقال سيارتو بعد اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الحلف، إن "الناتو" يريد زيادة دوره التنسيقي في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جنودها، وهو الأمر الذي لا تريده هنغاريا ولن تشارك فيه بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: "بما أن من الواضح أن أوكرانيا لن تتم دعوتها بعد إلى حلف شمال الأطلسي في قمة واشنطن، فهذه إجراءات بديلة وخطيرة ومكلفة للغاية".

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية الهنغاري أن بلاده ستعلن في اجتماع "الناتو" في بروكسل معارضتها أي مقترحات قد تؤدي إلى تصعيد النزاع في أوكرانيا. وأضاف: "لن ندعم أي اقتراح يمكن أن يجعل "الناتو" يقترب من الحرب أو أن يتحول من تحالف دفاعي إلى هجومي".

وشدد على أن "الناتو" يجب أن يلتزم بقراره عدم التورط في الأعمال العسكرية في أوكرانيا وعدم السماح بـ"مواجهة مباشرة مع روسيا".

كما أعرب سيارتو عن أسفه لتبني أعضاء الحلف نوايا وخططا ومقترحات مختلفة، ما قد يؤدي إلى "تجاوز بعض الخطوط الحمراء"، وهذه الخطط كانت متوقعة من خلال تصريحات السياسيين في أوروبا الغربية، والذين لم يعودوا يستبعدون في الأسابيع الأخيرة إرسال قواتهم إلى أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، كشف وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي اليوم الأربعاء، أن وزراء خارجية "الناتو" سيبحثون خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم وغدا إرسال بعثة "غير عسكرية" إلى أوكرانيا.

المصدر: RT