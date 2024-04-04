بلينكن: واشنطن وحلفاؤها يعتزمون "مضاعفة جهودهم" لتوفير الموارد لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عن عزم الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها "مضاعفة جهودهم" لإيجاد الموارد التي لا تزال أوكرانيا بحاجة إليها.

وقال بلينكن: "بناء على ما سمعته اليوم، فإن جميع (أعضاء "الناتو")، بما في ذلك الولايات المتحدة، سوف يضاعفون الجهود للعثور على الموارد التي تحتاجها أوكرانيا".

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وأضاف: "نحن نسير على مسار ستتمكن فيه أوكرانيا، على المدى المتوسط ​​والطويل، من الوقوف بثبات على قدميها من الناحية العسكرية والاقتصادية والديمقراطية".

كما أشار الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أمس الأربعاء إلى أنه يجب على أعضاء الحلف ضمان إمدادات أسلحة على المدى البعيد لأوكرانيا.

وعقدت في مقر حلف "الناتو" في بروكسل يومي الأربعاء والخميس اجتماعات لوزراء خارجية دول الحلف وكذلك مجلس "الناتو-أوكرانيا" شارك فيها وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.

المصدر: وكالات