ستولتنبرغ يتنبأ بسيناريوهين محتملين لتطور الصراع في أوكرانيا

تنبأ الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بسيناريوهين لتطور الأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى نجاحات الجيش الروسي، حيث يراقب الحلف تقدمه "على طول الجبهة".

وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس أوكرانيا و"الناتو" على مستوى وزراء الخارجية: "الوضع في أرض المعركة صعب. نرى روسيا تتقدم على طول خط المواجهة بأكمله، وتحشد المزيد من القوات".

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وأضاف: "الأمر خطير للغاية، لذا هناك حاجة ملحة لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا".

وقال ستولتنبرغ: "والآن هناك سيناريوهان محتملان: أن يتمكن حلف "الناتو" من جمع المزيد من المساعدة وأن تسيطر أوكرانيا على المزيد من الأراضي، والسيناريو الثاني هو أننا لن نكون قادرين على القيام بذلك، وهناك خطر حقيقي يتمثل في أن روسيا سوف تسيطر على المزيد من الأراضي وسوف نجد أنفسنا في وضع أكثر صعوبة، لأن الطريق الحقيقي الوحيد لتحقيق السلام هو طويل الأمد في أوكرانيا أي أن يكون لدى أوكرانيا قوات مسلحة قوية، بما لا يمكن روسيا من الانتصار في ساحة المعركة".

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق أن القوات الروسية وجهت 192 ضربة جوية مركبة وشاملة لمواقع الطاقة الأوكرانية، وحررت 5 مدن وبلدات في الأقاليم الروسية الجديدة خلال شهر مارس.

ولفت إلى تحرير أكثر من 400 كم مربع من أراضي الأقاليم التي انضمت إلى روسيا منذ مطلع العام.

المصدر: تاس