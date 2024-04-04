أنطونوف: على الغرب أن يتخلى عن أوهامه بشأن إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إنه يتعين على الغرب أن يتخلى عن أوهامه بشأن إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا حتى يتمكن من استعادة ثقة موسكو.

وأضاف السفير الروسي في تصريح للصحفيين، يوم الأربعاء، أن "كل ما يحدث الآن هو الاختيار الحصري للغرب الذي داس على أساسيات الدبلوماسية ومبدأ عدم تجزئة الأمن وأساء استغلال ثقة روسيا الاتحادية لسنوات عديدة".

وشدد السفير على أنه "من أجل استعادة هذه الثقة، يجب على شركائنا السابقين أن يرفضوا الأوهام حول إمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية بنا وأن يتعلموا احترام المصالح الأساسية للدول الأخرى".

وجاء تصريح أنطونوف تعليقا على ما ورد على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق حيث قال الأخير إن على روسيا تغيير سلوكها من أجل الحصول على فرصة لتحسين العلاقات مع واشنطن.

وقال السفير الروسي إنه ليس من حق الأمريكيين أن يقدموا لنا النصيحة"، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين عبروا عن الفكرة نفسها التي أعرب عنها بلينكن حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لعدم رغبتهم في فهم أن روسيا "لن تتراجع عن حماية مصالحها الحيوية وسياستها الخارجية السيادية".

وأضاف السفير الروسي أنه يجب على السلطات الأمريكية "التوقف عن الكذب على نفسها وعلى الآخرين"، مشيرا إلى أنه ليست روسيا هي من دفع آلته العسكرية إلى حدود حلف شمال الأطلسي وفرض عقوبات لا حصر لها، وقامت بالرهان على انهيار الغرب، كما أن ليست موسكو هي من بدأ عمليات الطرد الجماعي للدبلوماسيين والاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية.

المصدر: تاس