سفير روسيا في واشنطن: التهديد بمصادرة الولايات المتحدة للأصول الروسية يدفع الدول للتخلي عن الدولار

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن احتمال مصادرة السلطات الأمريكية للأصول الروسية سيدفع الدول الأخرى إلى التفكير بجدية في التخلي عن استخدام الدولار.

وأوضح أنطونوف: "إن الأفكار التي يطرحها البيت الأبيض، مثل مصادرة أصول الدولة الروسية، بدافع من أهداف سياسية أنانية، لا تتناقض مع القانون الدولي فحسب، بل تتناقض أيضا مع المنطق السليم، ودفعت بالعلاقات الثنائية إلى طريق مسدود".

وأكد السفير الروسي: "إنهم يجبرون الدول الأخرى بهذه الاجراءات المتناقضة مع القانون الدولي على التفكير بجدية ورفض استخدام الدولار، ويؤكدون مرة أخرى الحاجة الملحة لانتقال المجتمع الدولي إلى التعددية القطبية".

وأشار أنطونوف إلى أن واشنطن مضطرة للاعتراف بنجاح الإجراءات التي اتخذتها موسكو للتخفيف من تبعات العقوبات.

هذا وأفادت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق، أن إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، والتي نوقشت سابقا في الغرب، لن تساعد أوكرانيا، بل وربما تؤدي إلى تعقيد الوضع في كييف.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، إن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول نقل الأصول الروسية المجمدة، صرخة يأس لإدراكه تلاشي الدعم الغربي له.

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كما أكد الكرملين أن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة بند دائم الطرح على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي وواشنطن ويشكل خطرا يحدق بالنظام المالي العالمي، محذرا من المساس بأصول روسيا.

المصدر: RT