قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، إن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول نقل الأصول الروسية المجمدة، صرخة يأس لإدراكه تلاشي الدعم الغربي له.

وأوضح سلوتسكي: "في الواقع، زيلينسكي يدعو أسياده في واشنطن إلى تكثيف خطط السرقة الصريحة وانتهاك مبادئ حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت نفسه تدمير ثقة الدول الأخرى تماما في النظام الغربي للضمانات الاقتصادية".

وأكد سلوتسكي: "هذه صرخة يأس أخرى من إدراكه أن دعم الغرب الجماعي لنظامه يتلاشى في الخلفية، وهناك عدد أقل فأقل من الأشخاص المستعدين لإنفاق أموال دافعي الضرائب الأوروبيين والأمريكيين لرعاية المجلس العسكري النازي الجديد".

وأضاف: "في كثير من الأحيان، تظهر منشورات في الصحافة الغربية حول خيارات معينة لصيغة التفاوض بشأن الصراع الأوكراني، كما أن ما يسمى بصيغة السلام التي طرحها زيلينسكي أصبحت أقل سماعا، وكل هذه إشارات مثيرة للقلق بالنسبة لنظام كييف".

وشدد سلوتسكي: "إذا قرر الغربيون مصادرة الأصول الروسية علنا، فسوف يتبع ذلك حتما رد مناسب ومتناسب من جانبنا.. فالنصر في المنطقة العسكرية الشمالية أمر لا مفر منه في كل الأحوال".

وفي وقت سابق، دعا زيلينسكي إلى نقل الأصول الروسية المجمدة في الغرب إلى أوكرانيا، فيما اعترت الريبة دول الاتحاد الأوروبي إزاء فكرة واشنطن مصادرة الأصول الروسية المجمدة البالغة 300 مليار دولار، وأكدت ضرورة تقييم "شرعية" هذا المقترح الذي أيدته بريطانيا واليابان وكندا.

هذا وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" في وقت سابق، أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، "لكن هذه القضية لا تزال محل نقاش ساخن في العواصم الأوروبية".

كما أكد الكرملين أن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة بند دائم الطرح على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي وواشنطن ويشكل خطرا يحدق بالنظام المالي العالمي، محذرا من المساس بأصول روسيا.

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المصدر: نوفوستي