خبير أمريكي: مصادرة الأصول الروسية ستعرض الأصول الغربية في روسيا للخطر

قال لاري جونسون، وهو ضابط سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إن مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب ستعزز موقف "بريكس" وتعرض الأصول الأمريكية والأوروبية في روسيا للخطر.

وأضاف الخبير، في مقابلة مع قناة Judging Freedom على موقع يوتيوب: "روسيا يمكن أن ترد من خلال مصادرة الأصول الغربية التي لا تزال موجودة في أراضيها".

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وشدد جونسون على أن مصادرة الأصول الروسية، ستؤدي إلى تقويض الثقة في الدولار كعملة احتياطية.

وأعرب الخبير عن استغرابه من أن الغرب أخذ يناقش موضوع مصادرة الأموال الروسية بالذات في الوقت الذي أصبحت فيه روسيا رئيسة لمجموعة بريكس. ويرى جونسون أن هذه المنظمة الدولية ستكون قادرة على بناء نظامها المالي البديل.

وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو. ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم. وفي نهاية أكتوبر، ذكرت الأنباء أنها كسبت في الأشهر التسعة من عام 2023 حوالي ثلاثة مليارات يورو من الفوائد من الاستثمار في الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أصدروا تعليماتهم في أكتوبر الماضي إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي