وكالة: بايدن يريد من مجموعة السبع وضع خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة

كشفت وكالة "بلومبرغ" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد من مجموعة السبع أن تضع استراتيجية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا وذلك خلال قمتها المقبلة في يونيو.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن الرئيس الأمريكي يحاول ضمان استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل احتياجات ميزانية كييف، وكذلك لإعادة إعمار أوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن ممثلي فرنسا وألمانيا والبنك المركزي الأوروبي أعربوا عن قلقهم بشأن احتمال الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة خلال المفاوضات في ساو باولو على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.

ووفقا للوكالة فإن باريس وبرلين والبنك المركزي الأوروبي يخشون من الإجراءات الانتقامية المحتملة من قبل روسيا فيما يتعلق بالأصول الأوروبية، والتأثير السلبي لمثل هذه الخطوة على استقرار النظام المالي العالمي ككل، وكذلك على دور اليورو كعملة احتياطية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان قاموا بتجميد أصول روسية بنحو 300 مليار دولار، منها حوالي 5 إلى 6 مليارات دولار في الولايات المتحدة، ومعظمها في الاتحاد الأوروبي.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أن موسكو ستتخذ إجراءات، بينها إجراءات مماثلة، إذا نفذت الدول الغربية تهديداتها بمصادرة الأصول الروسية.

بدورها شددت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، على أن مصادرة وتجميد الأصول الروسية من قبل الغرب "سيكون لها، كسابقة غير معهودة، عواقب سلبية على النظام المالي العالمي".

المصدر: تاس