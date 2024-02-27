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وزيرة الخزانة الأمريكية تقر بوجود مخاطر على الاستقرار المالي جراء مصادرة الأصول الروسية المحتملة

مال وأعمال

وزيرة الخزانة الأمريكية تقر بوجود مخاطر على الاستقرار المالي جراء مصادرة الأصول الروسية المحتملة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أقرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بوجود مخاطر على الاستقرار المالي في حال تم اتخاذ إجراءات تتعلق بالأصول الروسية المجمدة في الغرب.

وجاء تصريح الوزيرة الأمريكية اليوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل.

وأشارت يلين إلى أن "المخاطر ضئيلة"، وأعربت عن دعمها "لمسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة".

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ويوم أمس الاثنين، حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف من مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب، وأكد أن أي إجراءات مرتبطة بهذه الأصول ستلقى ردا مماثلا من جانب موسكو.

وفي إطار العقوبات التي فرضت على موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية من النقد الأجنبي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار، يتواجد معظمها (200 مليار دولار) في الاتحاد الأوروبي.

وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية في الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن الخطوة تتعارض مع القانون الدولي.

المصدر: RT + نوفوستي

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